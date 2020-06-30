حظر التجول في سرت من السادسة مساء إلى السادسة صباحا

أعلنت بلدية سرت أن حظر التجول في المدينة سيبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا يوميا، وذلك بناء على كتاب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية في المدينة سرت الذي تطرق إلىتزايد أعداد المصابين بوباء كرونا المستجد بالمناطق المجاورة.

وقالت البلدية إن القرار اتخذت في ضوء تشكيل الوضع الحالي خطرا بسبب احتمالية تفشي الوباء داخل بلدية سرت، مشيرة إلى استثناء بعض الجهات.

وأكدت البلدية تفعيل حظر التنقل بين المدن، ومنع تنقل السيارات المحملة بالمواشي عبر البوابات، إذ سيتم إرجاعها للمدينة التي جاءت منها، موضحة أن الحظر يشمل إغلاق تام للمحال والأنشطة التجارية في كل من: صالات المناسبات والمقاهي التي تقدم الأرجيلة والمزينات وصالونات الحلاقة والمطاعم، على أن تستمر المطاعم في التوصيل فقط من دون استضافة الزبائن.

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