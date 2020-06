السباعي عن قتلى حادثة “أبو سليم”: شهداء ومن يرون غير ذلك عديمي المروءة

قال عضو مجلس النواب المنشق علي السباعي، إن في مثل هذا اليوم وقعت ما وصفها بمجزرة أبو سليم، لافتا إلى أنها الكارثة لا مثيل لها.

وهاجم السباعي، في تدوينة له من يرون أن القتلى كانوا يستحقون ذلك، ووصفهم بأنهم عديمي المروءة والأخلاق ولا يَرَوْن لتلك الدماء ولا إلى آلام الضحايا اعتبار حسب قوله.

ووصف السباعي قتلى المسجونين من الجماعات الإرهابية ممن تمردوا وقتلوا أحد الحراس من أجل الهروب، بأنهم شهداء قائلا “رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته”.

هذا ويذكر أن “حادثة بوسليم” وقعت يوم 29 يونيو 1996 عندما قام بعض المسجونين المحسوبين على الجماعات الإسلامية المتطرفة بالتمرد والاستيلاء على أسلحة الحراس، وقتلوا أحد هؤلاء الحراس، وأثناء التعامل معهم لمنعهم من الهروب تم سقوط قتلى بينهم.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 بسقوط التهم عن جميع المتهمين في هذه القضية بالنظر إلى طول المدة حيث تجاوز عمر الحادثة في ذلك التاريخ ربع قرن.

