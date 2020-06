وصل اليوم الثلاثاء رئيس أركان القوات البحرية التركية الأدميرال “عدنان أوزيال” إلى قاعدة “بوستة” البحرية بطرابلس.

