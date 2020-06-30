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مؤسسة النفط تعلن إجمالي الخسائر جراء إغلاق الموانئ

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أن إجمالي الخسائر بعد 164 يوم من إغلاق الموانئ النفطية بلغت 6,277,177,811 دولار.

وكان حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية أكد أنه قام بإقفال إنتاج وتصدير النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي “المليشيات الإرهابية” مما نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين.

وفوض الحراك في بيان له “القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات الإرهابية”.

وأكد الحراك “أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعمار البلاد”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول دا ع لأهلنا بليبيا- يا سيادة المشير ورئيس مجلسةالنواب هناك 3 خيارات مهمة هناك 3 خيارات اقرأوهم:

    لو فتح النفط هيعطي الخونة اللي باعو البلد للمحتل العثماني حصة من بيع البترول
    يبقب سلم لي علي ليبيا وتعتبر كده رسمي اتقسمت
    لانه هيقعد ويصرف علي اتراكه
    ويصرف علي ال15000 ارهابي
    وهيعمل قواعد ويفضل قاعد
    في ليبيا طول العمر
    ارفضوا فتح النفط
    الا بخروج المحتل اردوغان وال 15000 إرهابي
    خلو المجرم يجي سرت وامسحوهم
    واخلصوا منهم وخلصوا ليبيا
    او قولوا لامريكا تأمر اردوغان ودواعشة يمشوا من ليببا زي ماقالوا له جيبهم ليبيا
    واحنا هانفتح النفط ونوزعه علي ليبيا
    احنا في القرن ال21 ولسه في احتلال ياامريكا
    قولو لامريكا تخرج الحرامي ده وان مفيش قواعد للروس
    وتركيا تعمل قاعدة في ليبيا ليه ؟
    علشان حرامي تركي نعمل الل هو عايزه
    لا ياليبين
    1 اعملوا حسابين لكم والثالث عندكم وتستدعوهم للشرقية وتبنوا لهم مباني لهم من حسابهم ورواتبهم ياخدوها من الحساب الثالث علي مايتم خروج الكلاب الاتراك والصعاليك ال15000 ارهابي

    هو ده الحل
    والا الحرامي الوقح اردوغان تكون كده باضيت له في القفص بيضة دهب
    يخرج الاول
    او تعملوا حسابين والثالث عندكم تبنوا لاهل الغربية منه مباني ومصاريفهم

    2 لانكم لو بعتم فلوس للغربية يبقي خلاص انسوا اردوغان والارهابين خلاص احتلوها وتبقي زي ماعملوا في قبرص
    وبيقبضوا كمان

    ولا تصدقوا ان الفلوس مش هايخدها اردوغان الحرامي دول عصابته وكانوا بيبعاتوا له وهو هناك
    مش هاياخد وهو هنا بطرابلس ومحتل
    ده ايه الهنا ده

    3 حددوا بوضوح مع الامريكان بخروج الانراك والمرتزقة
    وشددوا علي طتلبكم ده

    4 وصلوا صلاة استخارة جماعية واسألوا الله يسخر الامريكان لخروج اللص وصعاليكه
    من ليبيا علشان ليبيا تبقي مستقلة
    لازم يخرجوا
    والا عايزين الحرب بسرت
    فلا مرحبا بهم قوم لصوص والله اكبر
    والنصر لاصحاب الارض والحق بإذن الله

    انظروا للخيارات مرة اخري
    1 او 2 او 3
    ومن ىاي الاول والثالث
    اما الثاني لا
    والربع صلاة الاستخارة ليسهل الله امر ليبيا

    والله علي كل شيء قدير
    والله الموفق

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