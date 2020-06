السفارة الألمانية تعلن تصدقها على ليبيا بأكثر من 280 مليون يورو منذ 2015

أعلنت السفارة الألمانية لدى ليبيا، الثلاثاء، أنها تصدقت على ليبيا بأكثر من 280 مليون يورو منذ عام 2015.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ألمانيا تعد من بين الداعمين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، حيث تتعاون مع المؤسسات الليبية والمجتمع المدني على جميع المستويات للعمل من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاستقرار المؤسساتي والتعاون الاقتصادي.

وبحسب البيان قامت ألمانيا بتمويل مشاريع تحقيق الاستقرار بقيمة تزيد عن 80 مليون يورو منذ عام 2015، وفي عام 2019، نمى التبادل التجاري الألماني الليبي بنسبة 16 ٪ ليصل إلى 4.4 بليون يورو.

وأكدت السفارة أن ألمانيا قدمت أكثر من 70 مليون يورو منذ سنة 2015 من أجل دعم الرعاية الصحية الأولية والطوارئ، وتمويل حملات تطعيم الاطفال، ودعم النازحين داخل ليبيا وتعزيز حماية اللاجئين.

