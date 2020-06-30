حظر تجول في سرت يمتد لـ 12 ساعة يوميا

أعلنت بلدية سرت حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمواجهة وباء كورونا.

وأكدت البلدية أنه بناء على كتاب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية سرت بشأن تزايد أعداد المصابين بوباء كرونا المستجد بالمناطق المجاورة مما يشكل خطرا على سكان المدينة فقد تقرر اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية منها التاكيد على تفعيل حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا مع استثناء الجهات الصادر بها قرار استثناء من وزير الداخلية.

وأكدت البلدية على تفعيل حظر التنقل بين المدن ومنع تنقل السيارات المحملة بالمواشي عبر البوابات وإرجاعها للمدينة التي جاءت منها وكذلك التأكيد على قفل الاعمال والأنشطة التجارية وصالات المناسبات والصالات الرياضية ومقاهي الارقيلة والمزينات وصالونات الحلاقة والمطاعم على أن تستمر بطريقة التوصيل وبدون وجود كراسي ويتم إغلاق النشاطات الأخرى عند بداية حظر التجول.