وصل اليوم الثلاثاء رئيس أركان القوات البحرية التركية الأدميرال “عدنان أوزيال” إلى قاعدة “بوستة” البحرية بطرابلس.

وأفادت مصادر لـ ليبيا 24″، أن أوزيال سيتوجه إلى مصراته لاستلام ميناء مصراته البحري، ثم استلام قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” ومطار معيتيقة الدولي، لتحويلهم إلى قواعد عسكرية دائمة لهم في ليبيا، تعزيزا لتواجد تركيا العسكري وتدخلها في الشأن الليبي.

وأكدت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذ لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الأربعاء الماضي، مع الوفد التركي المكون من وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان” وعددا من المسؤولين الأتراك.

The post خاص ليبيا 24.. رئيس القوات البحرية التركية يصل إلى ليبيا لاستلام القواعد العسكرية المتفق عليها مع السراج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24