حذر مجلس النواب، الثلاثاء، من تدفق إيرادات النفط للميليشيات والمرتزقة.
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حذر مجلس النواب، الثلاثاء، من تدفق إيرادات النفط للميليشيات والمرتزقة.
The post مجلس النواب يحذر من تدفق إيرادات النفط للميليشيات والمرتزقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
وان كان ممكن النفط يفتح فيكون بعد خروج الاتراك وال15000 ارهابي من
ليبيا والا قولوا علي ليبيا السلام
وانها احتلت لماشاء الله
فانتم ابلغوا مجلس الامن والامم المتحدة
ياسيد عقبلة يارئيس مجلس النواب
وارسل طلب بتعين ليبي جديد بدلا من
الموجود بالامم المتحده
وكذلك تغير الموجود بالجامعة
لانتهاء صلاحية عمل المجلس السابق في 27/12/2017
والحكم عليه بالخيانة العظمي وقد تم ذلك بمجلسكم
اتحرك ياسيد عقيلة صالح
انت الوحيد تلان الشرعي في البلاد
ولا تترطك هذا السراج يبيع في البلد للاتراك
ارجوك اتحرك اتحركوا
كفاكم هراء يامجلس النوام قضية إقفال النفط وحسب الخبراء غير مجدية من جميع النواحي الاقتصادية والفنية خاصة في ليبيا والتي اعتمادها علي النفط فقط وهذا مصدر الدخل للشعب من يريد إقفال النفط لا يريد مصلحة الشعب بل يزيد من معناته وبمشورات خارجية ولنكن واضحيين من أشعل الحرب وكذلك جلب المرتزقة اليس حفتر ومن حاول مرارا وتكرارا تصدير النفط بطرق غير مشروعة اليس حفتر ربما البعض لا يعلم بذلك ولكن هذه الحقيقة وهذا لا يعطي كذلك مبرر لحكومة الوفاق في صرف الملايين من الدولارات علي حساب الشعب واللذي داق الأمرين في معيشته اليومية والآن بعد تحرير طرابلس امام الحكومة الوفاق تحديات كثيرة وكبيرة في استقرار معيشة الليبيين بعيدا عن سياسة التقشف و التى جلبت البؤس الليبين اقتصاديا وصحيا
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