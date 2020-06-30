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مجلس النواب يحذر من تدفق إيرادات النفط للميليشيات والمرتزقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذر مجلس النواب، الثلاثاء، من تدفق إيرادات النفط للميليشيات والمرتزقة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة- ارجوكم لا تغتحوا النفط حتي يخرج المحتل وال15000 إرهابي لانه اذا فتح النفط فلن يخرجوا ابدا:

    وان كان ممكن النفط يفتح فيكون بعد خروج الاتراك وال15000 ارهابي من
    ليبيا والا قولوا علي ليبيا السلام
    وانها احتلت لماشاء الله
    فانتم ابلغوا مجلس الامن والامم المتحدة
    ياسيد عقبلة يارئيس مجلس النواب
    وارسل طلب بتعين ليبي جديد بدلا من
    الموجود بالامم المتحده
    وكذلك تغير الموجود بالجامعة
    لانتهاء صلاحية عمل المجلس السابق في 27/12/2017
    والحكم عليه بالخيانة العظمي وقد تم ذلك بمجلسكم
    اتحرك ياسيد عقيلة صالح
    انت الوحيد تلان الشرعي في البلاد
    ولا تترطك هذا السراج يبيع في البلد للاتراك
    ارجوك اتحرك اتحركوا

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  • كفاكم هراء يامجلس النوام قضية إقفال النفط وحسب الخبراء غير مجدية من جميع النواحي الاقتصادية والفنية خاصة في ليبيا والتي اعتمادها علي النفط فقط وهذا مصدر الدخل للشعب من يريد إقفال النفط لا يريد مصلحة الشعب بل يزيد من معناته وبمشورات خارجية ولنكن واضحيين من أشعل الحرب وكذلك جلب المرتزقة اليس حفتر ومن حاول مرارا وتكرارا تصدير النفط بطرق غير مشروعة اليس حفتر ربما البعض لا يعلم بذلك ولكن هذه الحقيقة وهذا لا يعطي كذلك مبرر لحكومة الوفاق في صرف الملايين من الدولارات علي حساب الشعب واللذي داق الأمرين في معيشته اليومية والآن بعد تحرير طرابلس امام الحكومة الوفاق تحديات كثيرة وكبيرة في استقرار معيشة الليبيين بعيدا عن سياسة التقشف و التى جلبت البؤس الليبين اقتصاديا وصحيا

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