ليبيا الان

رشوان: لهذا السبب التقى الكبير بأردوغان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلط السياسي الليبي سعيد رشوان الضوء على اللقاء الذي جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا اعتقد سبب الاستقبال سياسي لان وظيفة المحافظ ليست سياسيه” مضيفا “السبب إما أن يكون اللقاء حزبي ايدولويجي، أو لدفع حوالات مقابل خدمات، أو من أجل ودائع للمصرف التركي المركزي الذي أصبح يعاني من تدني وتآكل الاحتياطيات التي وصلت إلى الوضع الحرج”.

وكان المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أعلن أن أردوغان التقى الكبير الاثنين لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بدلا من تعويض الليبيين يسرقوا في المليارات مع الاجانب… لا يجوز قانونا تعويض اي شركة اجنبية بسبب الحرب وبنود القوة القاهرة في جميع العقود تمنع اي شركة من طلب تعويضات وتمنع اي تعويضات لاي جهة كانت يا ليبيين يا بهائم … المليارات تسرق جهارا نهارا لان السراق والاتراك يعلمون انكم جهلة لا رجولة لكم كمشة حيوانات… لا يجوز تعويض الشركات يا مغفلين

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