رشوان: لهذا السبب التقى الكبير بأردوغان

سلط السياسي الليبي سعيد رشوان الضوء على اللقاء الذي جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا اعتقد سبب الاستقبال سياسي لان وظيفة المحافظ ليست سياسيه” مضيفا “السبب إما أن يكون اللقاء حزبي ايدولويجي، أو لدفع حوالات مقابل خدمات، أو من أجل ودائع للمصرف التركي المركزي الذي أصبح يعاني من تدني وتآكل الاحتياطيات التي وصلت إلى الوضع الحرج”.

وكان المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أعلن أن أردوغان التقى الكبير الاثنين لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.