طالبت

اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، بضرورة التشديد

في تطبيق حظر التنقل بين المدن، وذلك نظرا لانتشار وتزايد عدد الإصابات بالفيروس داخل

البلاد.

وأوضحت

اللجنة، في منشور لها، أن هذه التعليمات جاءت في كتاب وجهه رئيس اللجنة العليا إلى

رؤساء الغرف الأمنية المشتركة، طالب فيه بضرورة العمل على تنفيذ حظر التجول ومنع التنقل

بين المدن، وإحالة تقرير يومي بحالات اختراق الحظر، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات

اللازمة بالخصوص.

إلى ذلك أصدر مدير أمن

الواحات جالو تعليماته بمنع إصدار تصاريح للتنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة، و

بتحويل من المستشفى أو سيارات الإسعاف.

The post العليا لمكافحة كورونا التابعة للمؤقتة تطالب بتشديد حظر التنقل بين المدن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24