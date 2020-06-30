الرعيض وشنباور يبحثان تطبيق نظام “الأقاليم الاقتصادية”

بحث رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب المنعقد في طرابلس محمد الرعيض، اليوم الأربعاء، في اجتماع مطول مع وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنباور، إمكانية العمل بنظام الأقاليم الاقتصادية وتنفيذ نظام الإدارة اللامركزية.

وناقش الطرفان في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بفندق ريكسوس في طرابلس، الاستفادة من كافة الموارد في تغذية الأقاليم الاقتصادية وبحث ملفات التنمية المكانية.

وشدد شنباور على ضرورة دراسة الكثافة السكانية في الإقليم وبحث الموارد الاقتصادية الأمر الذي سيسهم في تنفيذ الخطة وتحدث أثرا إيجابيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مطالبا بتعديل القانون 59 من العام 2012 لضمان تنفيذ مقترحات الأقاليم الاقتصادية.

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