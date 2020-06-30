المجعي: روسيا لن تحصل على أية مصالح دائمة واستراتيجية في ليبيا

ليبيا – استبعد القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة للرئاسي مصطفى المجعي أن تكون هنالك مساع روسية لإنشاء قواعد دائمة في ليبيا، مضيفاً بأن روسيا لن تتمكن من تحقيق ذلك .

المجعي أوضح في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أن موسكو ربما تعمل لتعزيز موقف حلفائها، مشددًا أنها تدرك عدم إمكانية أن تحصل على أية مصالح دائمة واستراتيجية في البلاد.

وشدد على أن أي محاولات لتثبيت تواجد روسي دائم ستقابله معارضة ورفض من الدول الكبرى، مشيراً إلى أن هذا ما حدث بالفعل في ظل نظام معمر القذافي الذي كان حليفاً قوياً لموسكو لكنه لم يستطع تمكينهم في البلاد خوفاً من ردود فعل الولايات المتحدة حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية