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المجعي: روسيا لن تحصل على أية مصالح دائمة واستراتيجية في ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استبعد القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة للرئاسي مصطفى المجعي أن تكون هنالك مساع روسية لإنشاء قواعد دائمة في ليبيا، مضيفاً بأن روسيا لن تتمكن من تحقيق ذلك .

المجعي أوضح في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أن موسكو ربما تعمل لتعزيز موقف حلفائها، مشددًا أنها تدرك عدم إمكانية أن تحصل على أية مصالح دائمة واستراتيجية في البلاد.

وشدد على أن أي محاولات لتثبيت تواجد روسي دائم ستقابله معارضة ورفض من الدول الكبرى، مشيراً إلى أن هذا ما حدث بالفعل في ظل نظام معمر القذافي الذي كان حليفاً قوياً لموسكو لكنه لم يستطع تمكينهم في البلاد خوفاً من ردود فعل الولايات المتحدة حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقليا من انت حتى تتكلم على دولة عظمى مثل روسيا التى تتعامل مع سيدك المعتوه اردوغان وتجيره على ما تريد على حدوده من دوريات مشتركة وقواعد عسكرية ترفع علم روسيا على حدود تركيا وفى يدها رقبة اردوغان اقتصاديا حيث السياحة الروسية انسى ياحمار فالروس والامريكان سيقتسمون الثروة فى ليبيا كما فعلوا فى سوريا وكلبهم اردوغان سيخرج من المولد بلا حمص اما انتم ياخوان فمصيركم فى النهاية السجون كما حدث لكل من دعمهم اردوغان فى كل مكان فى سوريا ومصر والسودان فى مثل هذا اليوم العظيم سقط حكم المرشد وقريبا سيسقط حكم المعتوه فى تركيا فهو حاليا مسخرة فى انقرة

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