قال

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، اليوم الثلاثاء، إن الوضع

الوبائي في ليبيا متفاقم ولا توجد أي جهود لوضع حد له .

The post النجار : الوضع الوبائي في ليبيا متفاقم ولا توجد أي جهود لوضع حد له appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24