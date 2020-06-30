ليبيا الان

المسماري: البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

انتقد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المسماري في حديث حصري لـ”سبوتنيك”: “على حد علمي هناك مخاطبات متبادلة بين لمجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا ولم نرى أي نتائج حتى الساعة”.

وأضاف أن قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر البرلمان الليبي، مؤكدا “دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج”.

على جانب آخر، حذر المسماري، من “مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا” وخطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك.

وقال: “أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • القضية الاهم من ذلك هى دعوة البرلمان الدولى لعقد جلسة طارئة بدعوة من مصر لبحث الشرعية فى ليبيا وعدم احترام ارادة نواب الشعب الليبى بفرض حكومة السراج التى رفضها مرتين وتغتصب السلطة دون اى سند دستورى وحتى بعد انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات وغياب التوافق عن المجلس الرئاسى ومع ذلك يقوم السراج منفردا بعقد اتفاقيات دولية دون موافقة المجلس الرئاسى كاملا وهذا مستحيل او مجلس النواب بنصاب قانونى وهذا مستحيل ويجلب مرتزقة ارهابيين من اموال الشعي الليبى واحتلال تركى ويمثل ليبيا فى المحافل للدولية عملاء للمحتل التركى يحاربون الجيش الوطنى الذى حصل على ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى وعلى البرلمان الدولى اصدار قرار بشرعية حكومة عبدالله الثنى التى نالت ثقة مجلس النواب ورفض الاعتراف بحكومة السراج التى رفضها مجلس النواب مع تقديم مجلس النواب الليبى صور مترجمة للوثاق التى تثبت ذلك وتوزعها على جميع الاعضاء وكذلك اعضاء مجلس الامن الدولى

    رد