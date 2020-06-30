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دفاع النواب تحذر من فتح الموانئ النفطية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، من تدفق إيرادات النفط لتمويل المليشيات لقتل الليبيين، بعدما ظهرت مطالبات عدة بضرورة فتح الموانئ النفطية.

وقال الميهوب، في بيان له، إن تحذيره جاء بعد الظهور العلني لحكام تركيا بصورة الآمر الناهي على مفاصل الدولة الليبية، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وهيبتها.

وكانت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، أعربت عن تطلعاتها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، موضحة أن ذلك تقديرًا منها للأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الليبي. 

وذكرت في بيان لها، أنه يجب وضع آليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل علي كل الليبيين، وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون.

وأكدت اللجنة أنها تبذل أقصى الجهود في سبيل ذلك، موضحة أن التأخير يعود إلى الإصرار على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق.

وجددت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، تأكيدها بأن النفط ثروة لجميع الليبيين، بدون تمييز، ويجب أن ينعم بخيراته الجميع، مُحذرة من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، مُبينة أن ذلك سيهدد بإتلاف المرافق النفطية، التي يستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير.

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تعليقات

  • على رئيس مجلس النواب تقديم احتجاج فورا للبرلمان الاوربى وطلب عقد اجتماع عاجل ليتحدث اليهم بالادلة والمستندات على شرعية الجيش الوطنى وعدم شرعية السراج وعصابته وان بوريل مرتشى من قطرائيل ليشهد زور وطلب فرنسا لعقد اجتماع عاجل للاتحاد الاوربى لتحديد الشرعية الحقيقية فى ليبيا

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  • فتح النفط خيانة عظمى في حالة الحرب والارهاب والغزو التركي التى نعيشها ولا جدال في الموضوع. اذا كنتم ملمين بمصلحة الشعب وظروفه الاقتصادية فعليكم بتوفير الدولار النفطي الى الشعب مباشرة في حساباته المصرفية. حكومة الوفاق عصابة ارهابية لا خبرة لها في ادارة البلد الا بالارهاب والعمالة والسرقة والخيانة العظمى فهم عملاء بامتياز لا يعقل السماح لهم بدرهم واحد من النفط او غير النفط اكثر من الاموال التى نهبوها طيلة سنوات النكبة وهم يمدون بالعدو الاجنبي بالمليارات جهارا نهارا…يا من تدعون حماية النفط هل انتم اغبياء لهذه الدرجة؟ ممنوع النفط على الارهابيين والمجرمين والمتطرفين والخونة. اذا اضطر مجلس النواب فليبيع النفط من الشرق ويدفع للشعب مباشرة عن طريق المصارف وطز في المؤسسة الوطنية للنفط فجميع المؤسسات في طرابلس مخطوفة من الارهابيين فلا تهتموا بالموسسة الوطنية للنفط ولا بالوفاق القتلة المجرمين اهل الكفر والضلالة اعداء الشعب.

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  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة-لا تفتحوا النفط ال بعد خروج الاتراك والدواعش من ليبيا صبرنا 162 يوم:

    لا تفتحوا النفط الان ذلك معناه ان اردوغان والدواعش محتلين +
    قابضين
    والكلام مع امريكا ان يخرج المحتلين الاتراك ودواعشهم
    ولا هما خلاص احتلوا وقعدوا
    ياامريكا
    اتكلم يامشير خليفة انت ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح
    ويجب ان تعلموا امريكا بان السراج ومن معه انتهت صلاحيتهم في 17/12/2017
    وان مجلي النواب والشعب الذي يمثله غير موافق هلي وجود قواعد تركيو بليبيا
    او روسية ديه ارضنا
    اتكلموا وخلوهم يكلموه يخرج والكرتزقة
    الت تحتل ليبيا

    ومس معقول هيبقي احتلال + فلوس كمان

    لا والف لا

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