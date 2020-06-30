الرصد والتقصي بالغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي ترصد حالة إصابة بفيروس “كورونا” لعامل مصري

بنغازي 30 يونيو 2020 (وال)- تمكنت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، بالتعاون مع شرطة النجدة، من رصد حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد – 19 لعامل مصري الجنسية.

وأفاد فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالغرفة المركزية بنغازي، بأنه تم تسليم الحالة المصابة لمركز بنغازي الطبي، وتم اتخاذ وتطبيق إجراءات الحجر الصحي مع كل المخالطين للمصاب، ويتخذون كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم تطهير المكان عن طريق هيئة السلامة الوطنية. (وال-بنغازي) ع ع/ ر ت

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