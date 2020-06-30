قائد القوات البحرية التركية يصل طرابلس استعدادًا لتدشين قاعدة بمصراتة

طرابلس-العنوان

زار رئيس أركان القوات البحرية التركية الأدميرال “عدنان أوزيال” ، اليوم الثلاثاء، إلى قاعدة “بوستة” البحرية في طرابلس، في زيارة مفاجئة التقى خلالها عددا من قادة الميليشيات التابعين لحكومة الوفاق.

وألمحت صحف تركية إلى أن تركيا من المقرر أن تبدأ في استخدام قاعدة الوطية الجوية، ومن المقرر أن تدشن قاعدة بحرية في مصراتة.

وأجرى الأدميرال “أوزبال” محادثات مع عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق وقادة الميليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وألمحت صحف تركية إلى أن تركيا من المقرر أن تبدأ في استخدام قاعدة الوطية الجوية، ومن المقرر أن تدشن قاعدة بحرية في مصراتة، وذلك في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية غرب ليبيا.