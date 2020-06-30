«اللواء المسماري»: هناك أطراف دولية ترغب في حصار مصر عبر السيطرة على ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الثلاثاء، إن المجتمع الدولي منقسم بشأن الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن “هناك مَن يريد ليبيا من دون جيش وشرطة لكي تُحاصَر مصر”.

وأوضح المسماري في حوار لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “المجتمع الدولي منقسم، هناك متفرج، وهناك من يريد ليبيا من دون جيش ومن دون شرطة لكي تحاصر مصر، وهناك من يريد أن يحتكر تصدير السلاح إلى ليبيا، كسوق”.

وقال المسماري إن “قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر البرلمان الليبي”، مضيفا: “دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج”.

وأضاف: “لكن في الحقيقة، إن المجتمع الدولي لا يزال يطبق قرار حظر التسليح على الجيش الليبي بكل صرامة، ويتابع في كل قواعدنا الجوية، ويتابع في كل الأجواء الليبية، كذلك يتابعوا في التسليح لدى القوات العربية الليبية”.