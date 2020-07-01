«محلل تركي»: بلادنا صارت اللاعب الأساسي في ليبيا بعد خسارة فرنسا نفوذها هناك

قال الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كايا، إن تركيا باتت لاعباً أساسياً على الساحة الليبية، وأن فرنسا ترى بأنها خسرت نفوذها هناك، على حد زعمه.

جاء ذلك في مداخلة له على شاشة قناة الجزيرة القطرية، في برنامج ناقش الدور الفرنسي في ليبيا، وتداعيات تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون، ضد تركيا ودورها في ليبيا.

وأضاف “كايا” أن: “تركيا أكدت تورط فرنسا بدعم خليفة حفتر منذ سنوات، وهي المتهمة بغض الطرف عن وجود فاغنر في ليبيا، وهو الأمر الذي يهدد أمن الاتحاد الأوروبي، كما أن فرنسا فشلت في الخروج بموقف ضد تركيا داخل حلف الناتو، بالإضافة إلى الاتفاق الفرنسي الإماراتي على دعم حفتر” على حد زعمه.

وزعم أن: “تمويل حفتر بالسلاح وتمويل عمليات مرتزقة فاغنر كانا بأموال إماراتية”، واستبعد دخول تركيا وفرنسا في صراع مباشر، لكن ما يحدث في ليبيا يوتر الأجواء في البلدين، وفرنسا في الوقت الحالي ترى أنها خسرت نفوذها في ليبيا، وباتت تركيا وروسيا اللاعبين الأساسيين في ليبيا، على حد قوله.