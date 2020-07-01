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«محلل تركي»: بلادنا صارت اللاعب الأساسي في ليبيا بعد خسارة فرنسا نفوذها هناك

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كايا، إن تركيا باتت لاعباً أساسياً على الساحة الليبية، وأن فرنسا ترى بأنها خسرت نفوذها هناك، على حد زعمه.

جاء ذلك في مداخلة له على شاشة قناة الجزيرة القطرية، في برنامج ناقش الدور الفرنسي في ليبيا، وتداعيات تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون، ضد تركيا ودورها في ليبيا.

وأضاف “كايا” أن: “تركيا أكدت تورط فرنسا بدعم خليفة حفتر منذ سنوات، وهي المتهمة بغض الطرف عن وجود فاغنر في ليبيا، وهو الأمر الذي يهدد أمن الاتحاد الأوروبي، كما أن فرنسا فشلت في الخروج بموقف ضد تركيا داخل حلف الناتو، بالإضافة إلى الاتفاق الفرنسي الإماراتي على دعم حفتر” على حد زعمه.

وزعم أن: “تمويل حفتر بالسلاح وتمويل عمليات مرتزقة فاغنر كانا بأموال إماراتية”، واستبعد دخول تركيا وفرنسا في صراع مباشر، لكن ما يحدث في ليبيا يوتر الأجواء في البلدين، وفرنسا في الوقت الحالي ترى أنها خسرت نفوذها في ليبيا، وباتت تركيا وروسيا اللاعبين الأساسيين في ليبيا، على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا فالعبرة بالنهاية لكلب ترامب اردوغان كما حدث من قبل كان كلابه الدواعش يكتسحون سوريا بضوء اخضر امريكى وبعدها انقلب عليهم الامريكان وسحقهوم فى البواغيز وكذلك جبهة النصرة سحقوا فى حلب وادلب والان يعيشون مشردين فى الخيام .وفى مصر والسودان سقط كلابكم الاخوان وحتما سيسقطون فى ليبيا وتونس كمان فهم بلا اى حاضنة شعبية ومن شر ما خلق يلفظهم الجميع فى النهاية ونهاية اردوغان فى تركيا باتت وشيكة فنتائج استطلاعات الرأى تؤكد كراهية الشعب التركى له ولاسرته الفاسدة التى تنهب اموال الشعب التركى وتركته فى اسوأ حال والليرة تنهار ياحمار وسيخرج كلابكم من ليبيا على يد الشعب المسلح ياجيش المشلح

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  • محلل خلل فالعبرة بالنهاية فمن يسيطر على مفاتيح النفط هو من يسيطر على ليبيا اما تركيا مجرد كلب للامريكان يقوموا الان بتصفية كلابكم فى المنطقة الغربية ونرى كلاب الغريانى الان يتم القبض عليهم وغدا سيتم تصفية مرتزقتكم عند الخط الاحمر تحصدهم الطائرات مثل الصراصير ويقتسم الكعكة كالعادة الروس والامريكان اما الكلب اردوغان فسيكون نصيبه خازوق كبير مثلما حدث شرق الفرات الامريكان سيطروا على نفط دير الزور واهدوا الروس قواعدهم العسكرية فى منبج ترفرف اعلام الروس على الحدود التركية ولديها اسلحة فتاكة قادرة على مسح تركيا من الوجود

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