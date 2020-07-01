ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

01 July, 2020

طالبت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، الثلاثاء، أصحاب الأنشطة الاقتصادية بعدم استقبال أو توظيف أي شخص قادم من خارج البلاد أومن المناطق الغربية والجنوبية إلا بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي تثبت خلوه من فيروس كورونا .

كما دعت الغرفة أصحاب المصانع والمحال التجارية ومحال الحلاقة والمطاعم والمقاهي بعدم استقبال أو تمكين أي شخص قادم من خارج البلاد أو من المناطق الغربية والجنوبية إلا بعد توجيهه بإجراء الفحوصات اللازمة التي تثبت خلوه من فيروس كورونا.

و أشارت الغرفة ،إلى تعرض من يخالف الإجراءات إلى المساءلة القانونية ومنها قفل النشاط ومنع مزاولة العمل وحجر العاملين به لمدة تقررها الغرفة المركزية، وذلك تطبيقاً لنصوص القانون (106) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وللقرارات المنظمة .