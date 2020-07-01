«عمرو موسى»: ليبيا بحاجة إلى تسوية سياسية بمشاركة دول الجوار وعلى رأسها مصر

شدد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أنه “لابد من العمل على إطلاق تسوية سياسية بمشاركة دول الجوار العربية والإفريقية والمتوسطية وعلى رأسها مصر”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية: “التسوية السياسية، يجب أن تفضي إلى احترام إرادة الليبيين، وعدم التدخل في شؤونهم، وضمان عدم استغلال ثرواتهم بمختلف الطرق غير المشروعة”

واختتم حديثه قائلا: “يجب أن تنفذ قرارات مؤتمر برلين الذي قضى بوقف إطلاق النار وتسوية ليبية ليبية، وبالتالي يجب إدراك الرسالة التي صدرت عن إعلان القاهرة عن أهمية الحل السياسي للوضع في ليبيا”.