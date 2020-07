العليا لمجابهة كورونا بمصراتة تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت

اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة، الأربعاء، عن

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأوضحت

اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة داخل البلدية ارتفع إلى 21 حالة، داعية

جميع المواطنين داخل البلدية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية وتطبيق

الحجر الصحي، مؤكدة أن الوضع يتفاقم ويتجه

نحو مفترق خطير.

وفي

وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (116) عن تسجيل إصابة بفيروس

كورونا داخل بلدية مصراتة.

