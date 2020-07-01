ليبيا الان

شرطة النجدة بنغازي تشارك في مكافحة الجائحة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل قسم شُرطة النجدة التابع لمديرية الأمن في مدينة بنغازي الأعمال والمهام المنوطة به في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد،كوفيد-19 على نطاق واسع من بلدية بنغازي وضواحيها.

وتستمر عناصر شرطة النجدة في التعاون مع  الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغـازي وبمشاركة هيئة السلامة الوطنية ، لتواصل جميع هذه الجهات أعمال الرصد والتقصي وحصر المخالطين ومتابعتهم واتخاذ كل مايلزم من الإجراءات الاحترازية في كل أنحاء المدينة للوقاية من انتشار جائحة كورونا-حسب مانشرته الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك