شرطة النجدة بنغازي تشارك في مكافحة الجائحة

يواصل قسم شُرطة النجدة التابع لمديرية الأمن في مدينة بنغازي الأعمال والمهام المنوطة به في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد،كوفيد-19 على نطاق واسع من بلدية بنغازي وضواحيها.

وتستمر عناصر شرطة النجدة في التعاون مع الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغـازي وبمشاركة هيئة السلامة الوطنية ، لتواصل جميع هذه الجهات أعمال الرصد والتقصي وحصر المخالطين ومتابعتهم واتخاذ كل مايلزم من الإجراءات الاحترازية في كل أنحاء المدينة للوقاية من انتشار جائحة كورونا-حسب مانشرته الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

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