البعثة الأممية لليبيا تراقب أوضاع المهاجرين في ظل كورونا  

اجتمع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “يعقوب الحلو” مع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير القانونية “محمد الشيباني” للاطلاع على أحوال المهاجرين في طرابلس وعموم المنطقة الغربية وأوضاعهم في ظل انتشار وباء كورونا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مكتب المفوضية السامية “جمال زموم” والمساعد الخاص للمبعوث الأممي “ريتو سيدهارت” و نائبة رئيس مكتب الشؤون الإنسانية “خيما سان مارتن” ومسؤول الشؤون الانسانية بمكتب التنسيق “نصرالدين الدخاخني” و الممثل الخاص لليونسيف في ليبيا “عبدالرحمن غندور”.

وتركز الاجتماع على مناقشة تأثير خطر جائحة كورونا على المهاجرين داخل مراكز الايواء ودق ناقوس الخطر في هذا الشأن، ومناقشة آخر المستجدات لعودة العمل في مراكز اتمام الإجراءات والمغادرة ، حيث تطرق الطرفان لمسألة استئناف رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع منظمة IOM والتفاهمات على طريقة إتمام إجراءات الفئة المستهدفة.

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