مليشيا الردع تضبط “9” عناصر من مليشيا “حماية ترهونة”

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مليشيا ” قوة الردع الخاصة” أقدمت على إلقاء القبض على عدد ” 9 ” عناصر من مليشيا “قوة حماية ترهونة”.

وأضاف المصدر أن مليشيا الردع قامت بنقل المقبوض عليهم أمس الثلاثاء إلى سجن معيتيقة الواقع تحت سيطرة مليشيا الردع.

وأشار المصدر إلى أن مليشيا “قوه حماية ترهونة” شاركت في المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية منذ أبريل 2019.

وكانت مليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق قامت الأيام القليلة الماضية بالقبض على عدد من عناصر المليشيات حاولوا سرقة منازل في مدينة ترهونة.

وأوضح مصدر أن مليشيا “قوة الردع الخاصة” ألقت القبض على المليشياوي أحمد شوبار و أسامة مفتاح سلطان وهو مصاب بأعيره نارية ومن سكان منطقة قصر خيار.

وأشار المصدر إلى أن مليشيا الردع تمكنت كذلك من القبض على عناصر أخرى من مسلحي مليشيات مصراتة حاولوا جميعهم السطو وسرقة عدد من المنازل في مدينة ترهونة.

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