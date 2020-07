المقري : أنقرة تبتز عملائها فى ليبيا لتغطية عجز الليرة التركية

قال المحلل السياسي عبد الله المقري، الأربعاء، “إن المحتل التركي يبتز عملاءه في ليبيا ويستدعيهم يوميا لجمع ما بقي من ثروة الليبيين لاستنزافها لتغطية عجز الليرة التركية.

وأوضح المقري فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوضع فى ليبيا أصبح خطيرا بسبب امتثال حكومة الوفاق غير المعتمدة لما تقوله السلطات التركية دون النظر فى مصالح ليبيا .

The post المقري: العدو التركي يبتز عملاءه وجواسيسه في ليبيا لاستنزاف ثروات البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24