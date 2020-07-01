قمة دول الساحل تحذر من تدهور الوضع الأمني في ليبيا

حذرت قمة دول الساحل، أمس الأربعاء، من تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وقالت القمة في بيان لها، “إن الوضع في ليبيا ينذر بمخاطر حقيقية على استقرار المنطقة بأكملها”، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة في مكافحة الإرهاب وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت القمة ما تم تنفيذه من بنود خارطة الطريق المتفق عليها خلال قمة “بو” بفرنسا المنعقدة في الثالث عشر من يناير 2020 وتقييم الوضعية في الساحل، وشهدت حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإدريس ديبي إتنو، رئيس تشاد، وإيسوفو محمادو، رئيس النيجر، وإبراهيم ببكر كيتا، رئيس مالي، وروش مارك كابوري، رئيس بوركينا فاسو، وبيدرو سانتشيث، رئيس وزراء إسبانيا، كما سجلت القمة مشاركة كل من، موسى فكي مهمات، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولويز موشيكي وابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.