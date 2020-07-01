ليبيا الان

«الشاطر»: اقتراح البعثة الأممية وأمريكا بتوزيع الثروة  «إهانة» مرفوضة للدولة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن “ليبيا البلد الوحيد الذي يتدخل فيه القاصي والداني بحجة عدالة توزيع الثروة”.

واعتبر «الشاطر» في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، “كما لو أنهم أصحابها (ليبيا) ويبحثون كيف تقسم! الثروات الوطنية تصرف وفقاً للدستور وما يتفرع منه من قوانين ميزانيات الدولة”.

وختم موضحًا أن “ما اقترح مؤخرًا من البعثة الأممية وأميركا في هذا الشأن إهانة مرفوضة للدولة”.

وكان «الشاطر»، قد صرح في تغريدة سابقة أن “الدول التي تتقدم بمبادرات تراعي فيها مصالحها أمر مرفوض”، زاعمًا أن “ليبيا ملك لشعبها ولا يقبل بشريك إلا في حدود الاستثمار وفقا للقوانين المعمول بها”.

متعمدًا تجاهل التدخل التركي، واصل «الشاطر» مزاعمه قائلًا: إن “المبادرة التي يقبل بها التي تدعم الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات”، ” أي محاولة للتدخل الأجنبي مرفوضة”.

الوسوم

أمريكا البعثة الأممية الشاطر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وين الدولة ياحمار والسلطان العثمانى يستدعى محافظ مصرف ليبيا المركزى وسفيهة فى طرابلس يستدعى رئيس مؤسسة الكهرباء ونرى نهب اموال الليبى من جانب المعتوه على يد الخونة والعملاء وعلى راسهم فاسد السراق ولن تعرف ليبيا الامن والامان الا بعد سحق الاخوان مثل مصر والسودان اما الان ففرض وصاية دولية والحجر على السفهاء الاتراك امر واجب

    رد

  • هذا الدردور الحقير منافق ينطبق عليه الحديث الشريف :-
    عن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر” خرجه البخاري ومسلم.
    وعقوبته كما فى قوله تعالى :-
    إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)

    رد

  • .هذا الشاطط الحقير منافق ينطبق عليه الحديث الشريف :-
    عن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر” خرجه البخاري ومسلم.
    وعقوبته كما فى قوله تعالى :-
    إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)

    رد