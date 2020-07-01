«الشاطر»: اقتراح البعثة الأممية وأمريكا بتوزيع الثروة  «إهانة» مرفوضة للدولة

زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن “ليبيا البلد الوحيد الذي يتدخل فيه القاصي والداني بحجة عدالة توزيع الثروة”.

واعتبر «الشاطر» في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، “كما لو أنهم أصحابها (ليبيا) ويبحثون كيف تقسم! الثروات الوطنية تصرف وفقاً للدستور وما يتفرع منه من قوانين ميزانيات الدولة”.

وختم موضحًا أن “ما اقترح مؤخرًا من البعثة الأممية وأميركا في هذا الشأن إهانة مرفوضة للدولة”.

وكان «الشاطر»، قد صرح في تغريدة سابقة أن “الدول التي تتقدم بمبادرات تراعي فيها مصالحها أمر مرفوض”، زاعمًا أن “ليبيا ملك لشعبها ولا يقبل بشريك إلا في حدود الاستثمار وفقا للقوانين المعمول بها”.

متعمدًا تجاهل التدخل التركي، واصل «الشاطر» مزاعمه قائلًا: إن “المبادرة التي يقبل بها التي تدعم الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات”، ” أي محاولة للتدخل الأجنبي مرفوضة”.