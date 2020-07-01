وزير خارجية اليونان لـ«صالح»: لا حل في ليبيا سوى برحيل القوات التركية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لبحث أزمة ليبيا.

وأكد وزير خارجية اليونان، أن الحل في ليبيا يكون عبر رحيل القوى الأجنبية خاصة التركية، مشددا على أن وجود قوى أجنبية في ليبيا لا يؤدى لحل.

وعبر وزير الخارجية اليوناني عن استنكاره للغزو التركي لليبيا، مؤكدا أنه يرحب بكل المبادرات لإنهاء الأزمة في ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

ووصل وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وكان نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، قد أكدت سابقا أن حل الأزمة الليبية يتطلب حلاً يأتي من الليبيين أنفسهم.