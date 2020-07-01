عاجل ليبيا الان

تصريحات عاجلة للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء حول اخر التطورات

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

صرح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، حول اخر التطورات الخاصة بإنقطاع التيار وأسبابه والعجز والمشروعات المتعثرة وتقرير ديوان المحاسبة وكانت كالأتي:
 ــ الشركة تنتج 4500 ميجاوات مقابل معدل استهلاك 7000 ميجاوات .
ــ عملية طرح الأحمال ضرورية في الوقت الحالي حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية .
ــ الإدارة التنفيذية للشركة لم تستلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من 3 سنوات .
ــ عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل .
ــ الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية .
ــ محطة الخليج متوقفة عن العمل بسبب إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 220 / 400 .
ــ فقدنا القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من 6 أشهر بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية .
ــ خطوط نقل الطاقة بجنوب طرابلس مدمرة بالكامل والشركة في وضع حرج .
ــ أول مبلغ رصد للشركة في بداية عام 2019 م وبلغت قيمته 326 مليون دينار بإشراف ديوان المحاسبة ومجلس النواب والاجهزة الرقابية .
ــ 80 مليون صرفت بموافقة ديوان المحاسبة وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة .
ــ حل مشكلة الكهرباء يكمن في عودة الشركات الأجنبية واستكمال المشاريع المتوقفة .
ــ حل مشكلة الكهرباء يكمن في تعاون كل الجهات المسؤولة في الدولة .
ــ مخازن الشركة من قطع الغيار والمعدات شبه خالية ولا يمكنها إجراء أعمال الصيانة .
ــ المبالغ التي صرفت كمرتبات على الموظفين حُملت على الشركة كميزانية .
ــ الشركات التركية قدمت مقترحاً استعجالياً لحل مشكلة الكهرباء يوم الاثنين الماضي وهو تحت الدراسة .
ــ المقترحات التي قدمتها الشركات التركية لا يمكنها حل مشكلة الكهرباء بالكامل .
ــ المبالغ التي صرفت على الشركة تجري وفق دورة مستنديه واضحة ومعلومة .
ــ الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الشبكة الكهربائية في ليبيا .
ــ قدمنا العديد من المقترحات لحل أزمة الكهرباء وجميعها رُفضت .
ــ الوحدات التي أشار إليها ديوان المحاسبة وحدات مستهلكة ولا فائدة من صيانتها لأنها تحتاج إلى عمرات جسيمة وتقل كفاءتها .
ــ يجب على ديوان المحاسبة تحديد المسؤليات تجاه التهم الموجهة للشركة .
ــ صُرفت على محطة الخليج أكثر من 2 مليار ووصلت إلى نسب متقدمة ولكنها لم تستكمل بسبب الوضع الأمني .
ــ المشروعات لم تستكمل بسبب الوضع الأمني للبلاد ورفض الشركات العودة .
ــ المستحقات المالية للشركة لدى الجهات العامة فاقت 2 مليار وطلبنا من وزارة المالية تسديدها وإلى الآن لم يتم الاستجابة لطلبنا .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك