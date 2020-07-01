تصريحات عاجلة للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء حول اخر التطورات

صرح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، حول اخر التطورات الخاصة بإنقطاع التيار وأسبابه والعجز والمشروعات المتعثرة وتقرير ديوان المحاسبة وكانت كالأتي:

ــ الشركة تنتج 4500 ميجاوات مقابل معدل استهلاك 7000 ميجاوات .

ــ عملية طرح الأحمال ضرورية في الوقت الحالي حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية .

ــ الإدارة التنفيذية للشركة لم تستلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من 3 سنوات .

ــ عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل .

ــ الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية .

ــ محطة الخليج متوقفة عن العمل بسبب إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 220 / 400 .

ــ فقدنا القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من 6 أشهر بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية .

ــ خطوط نقل الطاقة بجنوب طرابلس مدمرة بالكامل والشركة في وضع حرج .

ــ أول مبلغ رصد للشركة في بداية عام 2019 م وبلغت قيمته 326 مليون دينار بإشراف ديوان المحاسبة ومجلس النواب والاجهزة الرقابية .

ــ 80 مليون صرفت بموافقة ديوان المحاسبة وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة .

ــ حل مشكلة الكهرباء يكمن في عودة الشركات الأجنبية واستكمال المشاريع المتوقفة .

ــ حل مشكلة الكهرباء يكمن في تعاون كل الجهات المسؤولة في الدولة .

ــ مخازن الشركة من قطع الغيار والمعدات شبه خالية ولا يمكنها إجراء أعمال الصيانة .

ــ المبالغ التي صرفت كمرتبات على الموظفين حُملت على الشركة كميزانية .

ــ الشركات التركية قدمت مقترحاً استعجالياً لحل مشكلة الكهرباء يوم الاثنين الماضي وهو تحت الدراسة .

ــ المقترحات التي قدمتها الشركات التركية لا يمكنها حل مشكلة الكهرباء بالكامل .

ــ المبالغ التي صرفت على الشركة تجري وفق دورة مستنديه واضحة ومعلومة .

ــ الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الشبكة الكهربائية في ليبيا .

ــ قدمنا العديد من المقترحات لحل أزمة الكهرباء وجميعها رُفضت .

ــ الوحدات التي أشار إليها ديوان المحاسبة وحدات مستهلكة ولا فائدة من صيانتها لأنها تحتاج إلى عمرات جسيمة وتقل كفاءتها .

ــ يجب على ديوان المحاسبة تحديد المسؤليات تجاه التهم الموجهة للشركة .

ــ صُرفت على محطة الخليج أكثر من 2 مليار ووصلت إلى نسب متقدمة ولكنها لم تستكمل بسبب الوضع الأمني .

ــ المشروعات لم تستكمل بسبب الوضع الأمني للبلاد ورفض الشركات العودة .

ــ المستحقات المالية للشركة لدى الجهات العامة فاقت 2 مليار وطلبنا من وزارة المالية تسديدها وإلى الآن لم يتم الاستجابة لطلبنا .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي