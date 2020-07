الأرصاد تحذر الصيادين من الرياح على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى 25 عقدة، بداية من الحادية عشر صباحا إلى الثانية ظهر غد الخميس.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري، أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، والرياح شمالية شرقية بوجه عام ومتغيرة الاتجاه غد الخميس على الساحل الممتد من مصراتة إالى سرت، وسرعتها ما بيــن 05 و10عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 – 0.50 مترا، والبحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة، وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت لاحتمال ظهور ضباب.

وأشار المركز إلى أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق، والريـاح جنوبية غربية على شحات وشمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل، وســرعتها ما بــين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 مترا، وما بين 1.50 و2.00 مترا على ساحل درنة وطبرق، والبحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق و خفيف الموج على باقي الساحل، فيما درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26) درجة، والرؤية جيدة.

