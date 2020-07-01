وزير الخارجية اليوناني من القبة: نرحب بمبادرة عقيلة صالح ونستنكر الغزو التركي

أخبار ليبيا24

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عن ترحيبه بمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث.

وجدد دندياس خلال لقاءه رئيس مجلس النواب في القبة دعم بلاده للمبادرة ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا ومجدداً استنكار بلاده للغزو التركي.

وأكد وزير الخارجية اليوناني على أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي.

وأعلن دندياس دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، وأن من حق ليبيا الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.

وأشار إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وانتقد وزير الخارجية اليوناني الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معاً.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إن اللقاء نقل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي، وفرصة للعمل على تسوية سياسية شاملة وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات برلين.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استقبل اليوم الأربعاء في القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لمناقشة حلول الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

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