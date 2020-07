الغارديان: اتفاق بين مصر وأمريكا والبعثة الأممية لإعادة توزيع عوائد النفط في ليبيا مقابل إعادة إنتاجه

أعلنت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء، عن وجود اتفاق بين مصر وفرنسا وأمريكا والبعثة الأممية حول إعادة توزيع جديد لعائدات النفط مقابل إعادة فتحه.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن عدد من المقترحات حول كيفية توزيع الإيرادات، مشيرة إلى أنه لن يتم ارسال الإيرادات على الفور إلى البنك المركزي الليبي بطرابلس، ويتم تقسيمها بين ما يصل إلى ثلاثة بنوك تمثل مناطق مختلفة، مع الاتفاق على عدم استخدامها لأغراض عسكرية.

ولفتت الصحيفة إلي أن قوات الجيش مستعدة لاستئناف فتح حقول النفط في البلاد واجرءا المحادثات لوقف إطلاق النار، نتيجة للمحادثات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ومصر،مؤكدة اته يتم التشاور مع زعماء القبائل الليبية بشأن تلك الخطط.

