صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة

نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ما سماه «جميع الشائعات حول فتح حسابات جديدة و توزيع تلك الايرادات على 3 أقاليم ونسب مئوية لذلك التوزيع، وأن جميع تلك الشائعات صادرة من اشخاص غير مشاركين في المفاوضات وتعكس وجهات نظرهم الشخصية فقط لا أكثر، فالمؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بالقوانين والاجراءات الليبية».

وتابع: «موقفنا هو العمل من اجل اعادة الانتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحة و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية و نحن متمسكين بوحدة ليبيا ونحن ضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها ولن نكون جزء من اي عمل ضد ذلك»، حسبما ذكرت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء.

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مفاوضات إعادة الإنتاج

وبخصوص المفاوضات الجارية حاليا، أكدت المؤسسة أنها تنحصر في «إعادة فتح الانتاج بعد ان تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف 6 مليارات دولار خلال هذا الاغلاق فقط بالاضافة الى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية».

أما فيما يخص الإيرادات، فقالت «سيستمر إيداع جميع الايرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الايرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها إطلاق مسارين متوازيين احدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين».

المسار الثاني الخاص بالإيرادات يتعلق، حسب المؤسسة، بـ«اعادة هيكلة الترتيبات الامنية لحماية جميع المنشاءات النفطية لضمان عدم اعتبارها اهداف عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية؛ خصوصا ان اجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الان قد تجاوزت 231 مليار دولار والذي استفادت منه دول اخرى منتجة للنفط من خلال تعويضها لغياب حصة ليبيا في السوق بالإضافة الى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمكامن النفطية».

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