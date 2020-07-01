انقطاع المياه عن طرابلس ليومين لتجهيز وإعادة تشغيل محطة الضخ بموقع ترهونة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، عن انقطاع المياه عن مدينة طرابلس، اليوم الأربعاء، بسبب أعمال الصيانة الجارية لتجهيز وإعادة تشغيل محطة الضخ بموقع ترهونة، منوها إلى أنه المياه ستعود إلى العاصمة يوم الجمعة عبر المسار الأوسط بعد استكمال أعمال التركيب والتعبئة للمسار والتشغيل للمحطة.

كما أعلن الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، عن خفض معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي المغذي لمدن المنطقة الوسطى ومدينة طرابلس في الوقت الحالي لتمكين فرق الصيانة والكوادر الفنية المساندة من استكمال تركيب صمام التدفق الثاني بمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف بالمسار الأوسط بعد تركيب واختبار الصمام الأول بنجاح خلال الأيام الماضية.

وقال الجهاز إن إعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط ستتيح رفع معدلات تدفق المياه إلى مدينة طرابلس ووصول المياه إلى أغلب المناطق وكذلك إمكانية إعادة تدفق المياه لمدينة غريان وبعض مناطق الجبل الغربي مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى عبر المسار الشرقي.

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