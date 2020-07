رجال أعمال يزور ليبيا للتمهيد لسيطرة الشركات والبنوك التركية على ملف إعادة الإعمار

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن وفدا

من رجال الأعمال الأتراك يعتزم زيارة ليبيا خلال أسبوعين لتقييم كيفية مساهمة الشركات

والبنوك التركية في إعادة إعمار ليبيا وتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وتكشف أنقرة عن طموحات متزايدة في تعاون مستمر مع طرابلس في مجالات

التنقيب عن النفط والإنشاء والمعاملات المصرفية والتصنيع بما يتيح لها بسط سيطرتها

الاقتصادية على ليبيا.

كما تكشف زيارة الوفد التركي عن رغبة تركية في الاستحواذ على ملفات

إعادة الإعمار والاستفادة من عائداتها بما ينعش الاقتصاد التركي على حساب مقدرات

الشعب الليبي.

وكان وفد

تركي

رفيع المستوى قد التقى بحكومة الوفاق بطرابلس في منتصف يونيو، فيما أفادت مصادر

إعلامية بأن سياسيين قد ينضمون إلى الزيارة المقبلة لما قالوا إنها ”لجنة“ ممثلي

شركات.

وقال المسؤول التركي والمسؤول بقطاع الصناعة إن الوفد سيضع خطة أعمال

وسيركز في بادئ الأمر على الوفاء باحتياجات ليبيا من الطاقة وإعادة الإعمار وتجديد

بنيتها التحتية.

