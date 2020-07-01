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أردوغان: تركيا ستكافح من أجل مصالحها في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا.

وأضاف أردوغان في كلمته
خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية أن دولا تدّعي الديمقراطية تقوم بدعم من وصفهم بالانقلابيين في ليبيا ،
مؤكدا بأن تركيا لن تترك الشعب الليبي تحت رحمه الانقلابيين على حد زعمه.

وأوضح أردوغان أن بلاده ستواصل العمل مع حكومة الوفاق في إطار
ما أسماها الشرعية الدولية، مطالبا دولا لم يسمها بالتخلص مما وصفها بهواجسها
الاستعمارية .

وأكد أردوغان أن بلاده
ستكافح من أجل مصالحها في شرق المتوسط وليبيا .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • I hope that the UN, The International Court, All Rights Groups, The Europeans weasels, America & The Russians keenly acknowledge that Satan Recep Mussolini has declared WAR on all opposing entities for the sake of WEALTH( CASH/OIL?GAS?)

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