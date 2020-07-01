ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

01 July, 2020

دعت وزارة الخارجية الألمانية الإتحاد الأوروبي للضغط على الدول المنتهكة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، الذي قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي لم ينتقد حتى الآن هذه الدول علانية على انتهاكاتها، مستبعدا إمكانية عقد قمة جديدة بشأن ليبيا في الوقت الحالي.

وأضاف ماس بأنه عندما يتم تطبيق الأهداف الموضوعة أو على الأقل عندما يكون هناك خطة، فإنه يتوقع بلا شك إمكانية عقد قمة خاصة بليبيا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” كان قد أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الإيطالي أن ألمانيا وإيطاليا تشددان على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية ولابديل للعملية السياسية، معبرا عن تفاؤله باستئناف محادثات (5+5) بين الأطراف الليبية، آملا أن تكون هناك نتائج مثمرة ينتظرها الليبيون منذ فترة طويلة.