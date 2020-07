دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو

غوتيريش اليوم الأربعاء لتعيين مبعوث جديد للمنظمة الأممية في ليبيا.

