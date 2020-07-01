«برشان» منقلباً على «السراج»: يتجه للحكم الديكتاتوري المطلق بغطاء مدني

أعرب وحيد برشان، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري عن قلقه من “حكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج، وقال: “بذأت لا أطمئن لحكومة الوفاق، ولم ننسى، هي التي سمحت او جابت حفتر لأبواب العاصمة، دافعت على العاصمة بالضغط الشعبوي، تحالفت تحت ضغط سياسي وليس لها خيار، عندما تري المجتمع الدولي يهتم بها تنسى أحرار ليبيا وتتراخى وتحس بطمأنينة، ترجع حليمة لعادتها القديمة” على حد قوله.

أضاف “برشان” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم: “حكومة لم تتقدم شبر واحد نحو استفتاء على دستور من مجلس منتخب، لأنها لا تريد التحجيم، لم تقدم نفسها لأي مجلس تشريعي للمتابعة او حتى تأخد رأيهم، حكومة لم تقدم للشعب مشروع وطني ولها اربعة سنوات فى الحكم” وفق قوله.

وتابع “برشان”: “يا شعبنا الوفي، هذه الحكومة تتحرك باتجاه الحكم الديكتاتوري المطلق وتتغطى بغطاء المدنية. فليس دستورية ولا ديموقراطية ولا حكومة مؤسسات. قرارات فردية من رئيس المجلس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجموعة مؤسسات الدولة المهمة. فهو يعرف كل شيئ ولا يوجد مواطن ليبي يعرف مثله” على حد قوله.