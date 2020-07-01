ليبيا الان

«برشان» منقلباً على «السراج»: يتجه للحكم الديكتاتوري المطلق بغطاء مدني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب وحيد برشان، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري عن قلقه من “حكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج، وقال: “بذأت لا أطمئن لحكومة الوفاق، ولم ننسى، هي التي سمحت او جابت حفتر لأبواب العاصمة، دافعت على العاصمة بالضغط الشعبوي، تحالفت تحت ضغط سياسي وليس لها خيار، عندما تري المجتمع الدولي يهتم بها تنسى أحرار ليبيا وتتراخى وتحس بطمأنينة، ترجع حليمة لعادتها القديمة” على حد قوله.

أضاف “برشان” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم: “حكومة لم تتقدم شبر واحد نحو استفتاء على دستور من مجلس منتخب، لأنها لا تريد التحجيم، لم تقدم نفسها لأي مجلس تشريعي للمتابعة او حتى تأخد رأيهم، حكومة لم تقدم للشعب مشروع وطني ولها اربعة سنوات فى الحكم” وفق قوله.

وتابع “برشان”: “يا شعبنا الوفي، هذه الحكومة تتحرك باتجاه الحكم الديكتاتوري المطلق وتتغطى بغطاء المدنية. فليس دستورية ولا ديموقراطية ولا حكومة مؤسسات. قرارات فردية من رئيس المجلس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجموعة مؤسسات الدولة المهمة. فهو يعرف كل شيئ ولا يوجد مواطن ليبي يعرف مثله” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياحمار المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش بقرار من مجلس نواب الشعب اما السراج فمرفوض من مجلس النواب ولا شرعية له وكل قرارت المجلس الرئاسى ينفرد بها دون توافق فهى باطلة فهو مجرم مغتصب للسلطة وكل من اعانه فى ظلمه اثم امام الله والوطن والحكومة الوحيدة الشرعية هى التى نالت ثقة البرلمان وهى حكومة عبدالله الثنى غير ذلك شهادة زور من الكبائر ستحاسبون عنها امام الله وعن الدماء التى سالت بسبب شهادة الزور

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  • غلطة حفتر انه فكر بمثالية فى عالم قذر لا يصلح معه سوى الصفقات القذرة فلو تحالف مع مليشيات طرابلس وتغاضى عن جرائمها ووعدها بمناصب وهو فى جنوب طرابلس لكان الان يحكم ليبيا ولكن بدون قيم ومبادئ مثل السراج وعصابته ولكن فضل القيم والمثالية عن الحكم والاجر ةالثواب على الله

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