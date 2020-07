الوفاق تعتزم إنشاء جهاز موازي للمؤسسات الأمنية وتساؤلات حول دور تركيا في تدبير الأمر

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن حكومة

الوفاق غير المعتمدة، عزمت على إنشاء جهاز مواز للشرطة تحت مسمى “الحرس

الوطني”، فيما أعربت مصادر مطلعة لليبيا 24 عن خشيتها من أن يكون إنشاء هذا

الجهاز استجابة لتعليمات صادرة من تركيا.

وأظهرت مذكرة صادرة عن رئيس أركان قوات الوفاق-

للعرض على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تتضمن طلب إنشاء كيان

مواز للمؤسسات الأمنية يحمل اسم الحرس الوطني.

وتطالب المذكرة بإدماج ما وصفتها بالقوات

المساندة في إشارة إلى الميليشيات المتطرفة ووضعها في جهاز يسمى الحرس الوطني

باعتبار ذلك ضرورة ملحة في هذه الظروف” بحسب المذكرة، وهي الدعوة التي كان قد نادى

بها المفتي المعزول الصادق الغرياني، حاثا المليشيات على عدم الخروج من المولد بلا

حمص وفق تعبيره.

وحدد المقترح مدينة طرابلس، كمقر لرئيس “الحرس

الوطني” على أن يتولى إمرته ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يعين بقرار من السراج”

بوصفه “القائد الأعلى لقوات الوفاق.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق، بأن

خالد الشريف أحد قيادات ما تسمى بالجماعة الليبية المقاتلة، قد عاد إلى طرابلس منذ

عدة أسابيع في سرية تامة ويرافقه عدد من ضباط العمليات التركية..

وأوضحت المصادر، أن الشريف، عقد عددا من اللقاءات في فندق المهاري

وسط العاصمة طرابلس، مع القيادات الميدانية المتطرفة والتي تشارك في عمليات

إرهابية ضد قوات الجيش في محاور القتال بطرابلس، بهدف محاولة إحياء فكرة ما يسمى الحرس الوطني بعيدا عن

المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويرافقه عدد من العناصر المتطرفة من قيادات مجالس

الشورى الفارين من مدن بنغازي ودرنة قبل سنوات.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة لليبيا 24 أن

المذكرة والاجتماع الذي سبقها يدخلان في إطار العزم على إنشاء هذا الجهاز متسائلة

عن ما إذا كانت أوامر تركية قد لعبت دورها في الإسراع بتشكيل هذا الجهاز حيث بدأت

اجتماعات خالد الشريف لإحياء فكرة الحرس الوطني فور عودته من تركيا.

