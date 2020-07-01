الإرهابي خالد الشريف ينجح في تمرير مشروع إنشاء الحرس الوطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات



استمرارًا لخطوات شرعنة ميليشيات حكومة الوفاق، وضمها في جسم واحد موازي للجيش أسوة بالحرس الوطني الإيراني، وتحت هذا المسمي، سلمت رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، مقترح إنشاء جهاز الحرس الوطني، الذي يتضمن دمج المليشيات التابعة لها، إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .

وأعلنت ما تسمى رئاسة الأركان لقوات حكومة الوفاق، في بيان لها اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار رقم 410 لسنة 2019م تتولى إعداد رؤية شاملة لدمج المليشيات المساندة للحكومة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالاستناد على مخرجات الندوة التي رعتها رئاسة الأركان بعنوان “اندماج القوى المساندة في مؤسسات الدولة”.

وقال البيان إن اللجنة اجتمعت بصفة دورية على مدار خمسة أشهر وقد عرضت تقرير الختامي والتوصيات وجاء على رأسها إعداد التقييم القانوني للتشريع رقم (02) لسنة 2015م والمتعلق بإنشاء جهاز الحرب الوطني والصادر عن المؤتمر الوطني العام في 10 الربيع 2015م.

كما أوصت بإعداد قاعدة بيانات دقيقة، وتفعيل مشاركة العديد من مؤسسات الدولة في إدماج القوى المساندة، وإعادة تقييم التشريعات الصادرة ذات العلاقة بالقانون رقم (01) لسنة 2014م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين أثناء أحداث فبراير 2011.

واعتبر البيان أن إنشاء الحرس الوطني ضرورة ملحة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا إرسال مشروع قرار الحرس الوطني إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لإقراره.

وتأتي الخطوة بعد أيام من اللقاء الذي جمع السفير الأمريكي لدى ليبيا وقائد القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، مع وفد الوفاق برئاسة السراج، مطلع الأسبوع الماضي، بمدينة زوارة.

وتعتبر هذه الخطوة لشرعنة ميليشيات حكومة الوفاق، وضمها في جسم واحد موازي للجيش أسوة بالحرس الوطني الإيراني، تحت غطاء دمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة، إحياءً لمشروع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في خلق جسم موازي لمحاربة الدولة وقت الضرورة.

حيث كانت مصادر إعلامية أكدت، منتصف يونيو الماضي، أن آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي المدعو خالد الشريف المكني بــ“أبوحازم”، عاد إلى طرابلس منذ عدة أسابيع في سرية تامة ويرافقه عدد من ضباط العمليات التركية.

وأوضحت المصادر، أن الشريف، عقد عددًا من اللقاءات في فندق المهاري وسط طرابلس، مع القيادات الميدانية المتطرفة والتي تشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الجيش الوطني في محاور القتال بطرابلس، مؤكدا أنه يجري زيارات سريعة إلى تونس لتسهيل دخول معدات عسكرية عن طريق الحدود الليبية التونسية وذلك بالتنسيق مع حزب النهضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.

وكشفت المصادر أن الشريف يحاول إحياء فكرة ما يسمى الحرس الوطني، بعيدًا عن المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويرافقه عدد من العناصر المتطرفة من قيادات مجالس الشورى الفارين من مدن بنغازي ودرنة قبل سنوات.

وتولي الشريف في ديسمبر 2012م، قيادة ما عُرف بـ”الحرس الوطني” وسجن الهضبة ووكالة وزارة الدفاع، حيث تولى تعذيب المسؤولين من نظام القذافي ورجال الأمن والجيش الليبي، وعدد من النشطاء والحقوقيين الداعمين للاستقرار ودولة القانون والمعارضين للفكر التكفيري.

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