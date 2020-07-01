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سلامة: النظام الدولي الحالي متضعضع وبعض القادة المهمين في العالم لم يعد لهم ضمير

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اتهم مبعوث الأمم
المتحدة السابق إلى ليبيبا غسان سلامة، اليوم الأربعاء بعض الدول في مجلس الأمن
الدولي بالنفاق.

وقال سلامة في
تصريح صحفي إن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي وجهت طعنة في الظهر له، خلال توليه
ملف الأزمة الليبية.

وأضاف سلامة أن دولا مهمة تواطأت عمداً ضد عقد المؤتمر الوطني”
في غدامس  ولم يكونوا يريدون أن يعقد المؤتمر.

واعتبر سلامة أن النظام الدولي القائم حالياً
“متضعضع تماماً”، خصوصاً في ما يتصل “بالتدخل العسكري المباشر في
نزاعات محلية، معربا عن أزاء قادة
دول مهمة في العالم وصفهم بأنهم لم يعد لديهم أي ضمير.

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  • You should have brought this key confession during your active UN envoy/rep time (useless/fruitless time) to Libya and that might have impacted (a wide conspiracy conduct ) the forceful presence of Satan-Turkey in an internal conflict where good Libyans wanted the western side of Libya models after the resilience City Benghazi & the stunning city of Derna, PEACE & ORDER

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