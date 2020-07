سلامة: النظام الدولي الحالي متضعضع وبعض القادة المهمين في العالم لم يعد لهم ضمير

اتهم مبعوث الأمم

المتحدة السابق إلى ليبيبا غسان سلامة، اليوم الأربعاء بعض الدول في مجلس الأمن

الدولي بالنفاق.

وقال سلامة في

تصريح صحفي إن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي وجهت طعنة في الظهر له، خلال توليه

ملف الأزمة الليبية.

وأضاف سلامة أن دولا مهمة تواطأت عمداً ضد عقد المؤتمر الوطني”

في غدامس ولم يكونوا يريدون أن يعقد المؤتمر.

واعتبر سلامة أن النظام الدولي القائم حالياً

“متضعضع تماماً”، خصوصاً في ما يتصل “بالتدخل العسكري المباشر في

نزاعات محلية، معربا عن أزاء قادة

دول مهمة في العالم وصفهم بأنهم لم يعد لديهم أي ضمير.

