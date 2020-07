لجنة إدارة أزمة كورونا بسبها تطالب بتوفير فرق طبية لمركز عزل المصابين بالمدينة

طالبت لجنة

إدارة أزمة مجابهة وباء كورونا سبها، اليوم الأربعاء المسؤولين في ليبيا، بإغاثة مركز عزل المصابين

بالفيروس في المدينة، خاصة أنه المركز الوحيد الذي يخدم الجنوب الليبي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن على

المسؤولين في

ليبيا، توفير عناصر طبية لمركز عزل المصابين بالفيروس في المدينة، خاصة أنه الوحيد

الذي يخدم بلديات الجنوب الليبي، والبالغ عددها 16 بلدية.

ولفتت اللجنة إلى

أنه ونظرًا لوجود 6 أطباء فقط، واستنزاف طاقة العناصر الموجودة بعملها لمدة 30

يومًا، يجب استبدال العناصر الموجودة حاليًا خلال 20 يومًا للحفاظ على حياتهم وعدم

نقل العدوى لهم.

وتابعت بالتأكيد على أنه لم يجر افتتاح أي مركز عزل في بلديات

الجنوب رغم تحصلها على الإمكانات من أجهزة ومعدات طبية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها

لم تتسلم أي ميزانية، منذ مارس 2020م.

وناشدت اللجنة

كل العناصر الطبية، ضرورة تلبية النداء، للحفاظ على أرواح المدنيين في الجنوب،

موضحة أنه إذا لم يتم تلبية النداء ستضطر إلى إغلاق مركز العزل نظرًا لعدم توافر

الإمكانات اللازمة والأطباء.

