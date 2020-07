أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع اليونان على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان.

