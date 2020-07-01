مصادرنا: تبادل لإطلاق النار بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق غربي مدينة سرت.

تعليقات
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وين الطيران يطهر المنطقة حتى مدخل مصراته حتى تكون جاهزة لدخول القوات البرية المصرية 777 و 999 خبرة فى صيد الخوان مثل الجرذان
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لن تعرف ليبيا الامن والامان الا بسحق الخوان والبداية خوان مصراته شر خلق الله وبعدها ستجدوا الطريق مفتوح لطرابلس مفروش بالوردود المهم القضاء على القردوخانات
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اتمنى ان لاينشغل الطيران بالجرذان الصغيرة فى المقدمى ويركز على عمق مصراته حيث مخازن السلاح وغرف العمليات فرصة لسحقهم تماما فارض المعركة مثالية لاستخدام القوة المفرطة كالتى استخدمها الروس فى حلب مش خسارة فى مصراته ارض الشيطان
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ربنا معاكم ياجيش ليبيا يا عظيم .اسحقوا المرتزقة بتوع اردوغان الصهيونى.
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