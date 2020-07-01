عاجل ليبيا الان

مصادرنا: تبادل لإطلاق النار بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق غربي مدينة سرت.

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفادت مصادر مطلعة بحدوث تبادل لإطلاق النار بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق غربي مدينة سرت .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وين الطيران يطهر المنطقة حتى مدخل مصراته حتى تكون جاهزة لدخول القوات البرية المصرية 777 و 999 خبرة فى صيد الخوان مثل الجرذان

    رد

  • لن تعرف ليبيا الامن والامان الا بسحق الخوان والبداية خوان مصراته شر خلق الله وبعدها ستجدوا الطريق مفتوح لطرابلس مفروش بالوردود المهم القضاء على القردوخانات

    رد

    • اتمنى ان لاينشغل الطيران بالجرذان الصغيرة فى المقدمى ويركز على عمق مصراته حيث مخازن السلاح وغرف العمليات فرصة لسحقهم تماما فارض المعركة مثالية لاستخدام القوة المفرطة كالتى استخدمها الروس فى حلب مش خسارة فى مصراته ارض الشيطان

      رد