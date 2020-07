كشف النائب عن حركة الشعب التونسية هيكل المكي أمس

الأربعاء، عن توتر العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس النواب وزعيم

حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بسبب الموقف من ليبيا.

وأضاف المكي، في تصريحات صحفية أن على مؤسسة

البرلمان الالتزام بالقانون الداخلي، لكن الغنوشي لا يفوت أي فرصة لانخراط النهضة

في اللعبة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا.

وأضاف المكي أن حكومة الوفاق غير حقيقية

لافتا إلى أن حركة النهضة تريد جرّ تونس نحو الصراع الليبي مع حليفتها تركيا.

The post هيكل المكي: حركة النهضة تريد جر تونس لصف تركيا في الصراع الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24