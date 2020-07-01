“الثني” يفتتح مركز علاج الأورام بمستشفى الثورة المركزي التعليمي في “البيضاء”

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم الأربعاء مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء إضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى.
وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبدالمطلب ثابت، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، إضافة إلى مدير عام المستشفى عبدالرحيم مازق وعدد من المسؤولين.
ويأتي افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لأول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء ليقدم خدماته لكافة المرضى، موفراً عليهم مشاق السفر والتعب على أن يقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.
وتعمل الحكومة الليبية جاهدة على على تطوير مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.
وفي هذا الصدد، افتتح السيد الرئيس والوفد المرافق له قسم حديثي الولادة، وعناية الأطفال بالمستشفى، ومركز التبرع بالدم بعد صيانته.
وجرت في الفترة الماضية عملية تجهيز العناية المستقلة والحديثة لقسم الأطفال بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.
وتقدم الأقسام التي تم افتتاحها اليوم خدماتها للمدينة والمدن والمناطق المجاورة ضمن سياسة الحكومة التي انتهجتها لتوطين العلاج في الداخل.
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