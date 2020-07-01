“الثني” يفتتح مركز علاج الأورام بمستشفى الثورة المركزي التعليمي في “البيضاء”

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم الأربعاء مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء إضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى.

وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبدالمطلب ثابت، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، إضافة إلى مدير عام المستشفى عبدالرحيم مازق وعدد من المسؤولين.

ويأتي افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لأول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء ليقدم خدماته لكافة المرضى، موفراً عليهم مشاق السفر والتعب على أن يقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.

وتعمل الحكومة الليبية جاهدة على على تطوير مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.

وفي هذا الصدد، افتتح السيد الرئيس والوفد المرافق له قسم حديثي الولادة، وعناية الأطفال بالمستشفى، ومركز التبرع بالدم بعد صيانته.

وجرت في الفترة الماضية عملية تجهيز العناية المستقلة والحديثة لقسم الأطفال بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.

وتقدم الأقسام التي تم افتتاحها اليوم خدماتها للمدينة والمدن والمناطق المجاورة ضمن سياسة الحكومة التي انتهجتها لتوطين العلاج في الداخل.