ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 July, 2020

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن الأمين العام انطونيو غوتيريش تلقى اتصالا هاتفيا من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للتباحث حول التطورات الحالية في ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة في بلاغ لها إن الأمين العام اعتبر أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا بل سياسيًا ، “وليبيًا بقيادة ليبية”، مؤكدا “التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار داخل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5”.

وأعرب غوتيريش “عن صدمته للاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

كما أشار الأمين العام للامم المتحدة إلى “التزامه بالمساعدة في إيجاد حل لإعادة فتح محطات النفط وحقول النفط المغلقة في البلاد”.