ليبيا الان

“البكوش”: من سيحمي طرابلس عند نزع السلاح ودمج التشكيلات المسلحة والمليشيات؟

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش حكومة فائز السراج إلى عدم تفكيك الميليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن ما تدعى بـ”هيئة شؤون المحاربين” ضيعت 200 مليون دينار دون نتائج.

وقال البكوش خلال مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” الموالية للسراج، إن بناء (ما أسماه) الجيش والشرطة غير مناسب إطلاقا في هذا التوقيت، وأن الإستراتيجية (التي دعمتها واشنطن في هذا الشأن) ليست منطقية، معتبرا إياها تخالف ما هو متعارف عليه دوليا كأفضل الممارسات.

وأضاف المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري أن “القطاع الأمني والتشكيلات المسلحة غير النظامية لها برنامج ويجب أن يتماشى مع البرامج الأخرى”، متسائلا: “فإن بدأ تفكيكها من سيدافع عن البلاد؟”، معتبراً أن مجلس “السراج الرئاسي” فشل بشكل ذريع خلال الـ 5 سنوات الماضية في تشكيل (ما يدعى) الحرس الرئاسي.

واستكمل البكوش ادعاءاته: “ما علاقة وزارة الداخلية في عملية التسريح ونزع السلاح والإدماج، وزارة الداخلية تريد تنظيم شرطة بناءة، هذا جيد، ونهنئهم، لكن المشكلة أنها تثير الشكوك الآن لأن هناك حديث أنها قدمت للأمريكان برنامجها لنزع السلاح وحل المليشيات ودمجها هذا أحد طلبات حفتر، والآن هناك حديث عن تقاسم الثروة، ونرى رفع الحظر عن النفط ونقسمه، ما يعتبر تخبطا واضحا فمن سيحمي طرابلس عند نزع السلاح ودمج التشكيلات المسلحة والمليشيات”.

وأردف المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري: “أستغرب حديث وزير الداخلية مع سفير أمريكا عن برنامجه لتفكيك ونزع السلاح وإدماج التشكيلات المسلحة بالرغم من أنها ليست تحت أمره وليست مسؤولياته، ولو أراد السفير الأمريكي أن يستفسر كان بإمكانه الحديث مع رئيس الأركان أو رئيس المجلس الرئاسي”، لافتاً إلى أن ضياع أكثر من 200 مليون دينار على تجربة “هيئة المحاربين” التي لم يكن لها أي نتائج هو حقيقة وليست مغالطات.

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الوفاق دمج المليشيات صلاح البكوش فائز السراج فتحي باشاغا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طرابلس سيحميها الجيش الوطنى ياحمار بعد ان تنتهى المليشيات المتناحرة فى طرابلس فى صراعها على السلطة سيدخلها الجيش بعد تحرير مصراطة بعد اصطياد الجرذان عن الخط الاحمر اما الاحتلال التركى فالى زول مع سقوط اروغان وهلاك جيشه بدليل ان المسلمون سيفتحون اسطنبول حسب الحديث الشريف بلا قتال مما يدل على انها ستكون اخر الزمان ارض كفر وضلال !!!

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  • يا اخ البكوش – هي المشكلة مش في تكوين الشرطة او الجيش ….
    المشكلة الرءيسية في من الشخص الذي يستطيع او له القدرة لقيادة وتوجيه وإدارة الشرطة او القوات المسلحة الليبية – ؟!!! دون اي عنصرية او قبلية وواسطات وحماية لمجرمين سماسرة يستنزفون المال والمؤسسات العامة للدولة …!!!
    – وفي نفس الوقت / من هو الشخص الذي يستطيع قيادة الجيش وعلى اي أساس ..؟!!!

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  • وبعدين الأمور الخارجية المفروض ما يتدخلو فيها فتحي باش اغا – لكن هو واخد الأوامر من فرنسا بالتدخلات الامريكية في الشءون الامنية – مع العلم ان منظمات صهيونية في فرنسا ومنها منظمة الصحة العالمية تقوم بحملات اعتقال للمسلمين المهاجرين اليها وتهميشهم اجتماعيا ومراقبة المساجد واستنزاف ثروات دولهم ومنع التعليم الاسلامي لأطفالهم ….!!!
    – ومنظمات في امريكا تقوم بالأمر نفسه باعتقال المهاجرين وقتلهم وتهميش المسلمين ومراقبة مساجدهم . ومنعهم من السفر …؟!!! يوجد جثامين لمسلمين تم منع عودتهم لبلادهم وارضهم – بسبب التدخلات الامريكية في الخارجية لدول مسلمة …!!! لا حول الله …!!! معناها بموت اي اجنبي قي ليبيا نا تردوش ………… لين يردوا الموتى المسلمين الليبيين الي عندهم . وكذلك بالنسبة للمهاجرين الاي مازالوا على قيد الحياة …!!!!
    الى اين انت ذاهب يا باش اغا …؟!!

    رد

  • – وبعدين الأمور الخارجية المفروض ما يتدخلش فيها فتحي باش اغا – لكن هو واخد الأوامر من فرنسا بالتدخلات الامريكية في الشءون الامنية – مع العلم ان منظمات صهيونية في فرنسا ومنها منظمة الصحة العالمية تقوم بحملات اعتقال للمسلمين المهاجرين اليها وتهميشهم اجتماعيا ومراقبة المساجد واستنزاف ثروات دولهم ومنع التعليم الاسلام لأطفالهم ….!!!
    – ومنظمات في امريكا تقوم بالأمر نفسه باعتقال المهاجرين وقتلهم وتهميش المسلمين ومراقبة مساجدهم . ومنعهم من السفر …؟!!! يوجد جثامين لمسلمين تم منع عودتهم لبلادهم وارضهم – بسبب التدخلات الامريكية في الخارجية لدول مسلمة …!!! لا حول الله …!!! معناها يموت اي اجنبي قي ليبيا نا تردوش ………… لين يردوا الموتى المسلمين الليبيين الي عندهم . وكذلك بالنسبة للمهاجرين الاي مازالوا على قيد الحياة …!!!!
    الى اين انت ذاهب يا باش اغا …؟!!

    رد